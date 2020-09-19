Чиновников Лукашенко снова оставили без наказания: названа страна, заблокировавшая санкции ЕС

Кипр вновь заблокировал санкции Европейского Союза против Беларуси, которыми предполагается наказать чиновников, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

В частности, представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе, пишет DW.

«Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий», — цитирует агентство dpa европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары. Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит «угрожать безопасности и суверенитету» Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.

Как известно, конфликт между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой разгорелся летом, когда Анкара отправила исследовательское судно Oruc Reis проводить геологоразведочные работы близ греческого острова Кастелоризо в сопровождении военных судов. В результате турецкие и греческие вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, но для того, чтобы он вступил в силу, нужно согласие всех 27 стран ЕС. А Кипр уже налагал вето на санкции 10 сентября.

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