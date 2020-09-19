"Все желанные, но не все запланированные": мать 13 детей покончила с собой

Считается, что большое количество детей в семье — залог для долгой и счастливой жизни.

К сожалению, такие выводы не всегда оказываются верными, о чем свидетельствует случай с британкой Мэнди Гарднер, пишет Metro.uk.

Так, 43-летнюю женщину, которая является матерью 13 детей и участницей телепроекта «Невероятные беременности», обнаружили в лесу недалеко от собственного дома в городе Уэртинг. Сотрудники правоохранительных органов установили, что Гарднер покончила с собой.

Женщина умерла еще 7 апреля, однако близкие решили рассказать об этом только сейчас, когда чуть утихла боль утраты.

О том, что толкнуло женщину на такой шаг, не сообщается, однако в ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до смерти многодетная мать говорила о самоубийстве.

Отмечается, что Гарднер вместе с супругом стала участницей проекта телеканала TLC в 2016 году, в котором они рассказывали о своей жизни и родительских хлопотах. Тогда у пары было 11 детей, а женщина была беременна еще одним малышом.

«Не все из моих беременностей были запланированными, но каждая из них была желанной», — говорила Гарднер.

При этом женщина признавалась, что из-за большого количества людей в доме в нем царил настоящий хаос: дети бегали за собаками, а взрослые — за детьми. Возможно, это и стало причиной, подтолкнувшей женщину к роковому шагу. Впрочем, это всего лишь предположение.

Сообщается, что последнего ребенка Гарднер родила два года назад. В своих соцсетях она публиковала фотографии семьи с признаниями в любви к ним.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Ровно многодетная мать выпрыгнула из окна 9-го этажа и, к счастью, выжила.

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