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Последний способ борьбы с беззаконием: в Беларуси соратник Тихановской объявил голодовку

4:55 19 сентября 2020
Знак Максим

Юрист Максим Знак, член Координационного совета белорусской оппозиции, к диалогу с которым призывают Александра Лукашенко, объявил в пятницу, 18 сентября, голодовку.

Произошло это после того, как ему предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, пишет Tut.by.

«Обвинения так же, как и подозрения, не конкретизированы, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются как направленные против национальной безопасности, оно базируется на преследовании за выражение мнения», — заявил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, которого цитирует издание.

По словам защитника, Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».

«По словам Знака, отказ от пищи является для него в условиях СИЗО одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране. Максим неоднократно говорил, что в государстве все люди должны руководствоваться правом. Как пояснил Знак, отказ от пищи призван убедить каждого, в особенности правоприменителей, вспомнить про духовные и моральные ценности, на которых основано право, и не разрушать их», — заявил Лаевский.

Защитник добавил, что в связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи, о чем письменно известил администрацию СИЗО.

Издание напоминает, что Знак был адвокатом Виктора Бабарыко, который баллотировался в президенты Беларуси на выборах, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Также он принимал активное участие в деятельности Координационного совета, который создали по инициативе оппозиционерки Светланы Тихановской.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Беларуси протестующий совершил самосожжение перед зданием милиции.

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