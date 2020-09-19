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Мир

Противостоять России на море: НАТО открывает штаб нового командования

4:20 19 сентября 2020
Корабли НАТО в Черном море

Несмотря на то, что Россия уже фактически воюет с НАТО методами гибридной войны, Альянс не намерен уступать Кремлю в противостоянии ни на суше, ни на море.

В связи с этим в четверг, 17 сентября, в Вирджинии (США) состоялась церемония открытия штаба нового Атлантического командования НАТО.

Об этом пишет «Голос Америки».

«НАТО — трансатлантический альянс, и север Атлантического океана чрезвычайно важен для безопасности Европы. Наше новое Атлантическое командование обеспечит безопасность важных маршрутов поставок и подкреплений из Северной Америки в Европу», — заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, приветствуя открытие нового штаба.

Управлять командованием будет вице-адмирал США Эндрю Льюис, который также командует Вторым флотом США. На церемонии открытия он подчеркнул важность того, что это новое командование размещено именно в США.

«Эта церемония — важный шаг в новом и ключевом размещении и связи с Альянсом, который должен обеспечить коллективную оборону и безопасность НАТО на 360 градусов», — заявил Льюис.

Как отмечается в сообщении НАТО, штаб обеспечит информированность стран-союзников о ситуации в регионе, будет проводить обучение и составлять операционные планы для широкого географического региона — от восточного побережья США до Гренландии, Исландии, Великобритании и Арктики.

Этот регион может стать проблемным в случае противостояния между Россией и силами союзников с привлечением подводных лодок и боевых кораблей, считают военные стратеги, пишет американское оборонное издание Stripes.

«Давайте будем честными, подводная угроза от России — это реальность», — говорил Льюис в 2018 году на конференции в американском Центре стратегических исследований, пишет издание Navy Times.

Эксперт по морской стратегии Канадского института международных отношений Тимоти Чой в комментарии The Barents Observer связывает создание нового командования с увеличением военного присутствия России на море.

«После недавнего возвращения относительно большого количества российских подводных лодок в Атлантическом океане, НАТО считает, что этот переход может оказаться предметом спора, и чувствует необходимость координировать действия стран по обе стороны Атлантического океана», — отметил Чой.

Напомним, корабли Альянса постоянно присутствуют в бассейне Черного моря, оказывая отрезвляющее воздействие на окопавшихся в украинском Крыму путинских вояк. Так, в июле в Черное море заходил ракетный эсминец USS Porter (DDG78) ВМС США, который принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2020.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 сентября в Черное море вошел американский эсминец «Рузвельт» (USS Roosevelt DDG 80) с управляемым ракетным оружием. Именно присутствие американских кораблей, по мнению некоторых экспертов, помешало Путину в 2014 году захватить весь юг Украины.

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