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Мир

"Хезболла" создала по всей Европе тайные арсеналы с химикатами, взорвавшимися в Бейруте, — Госдепартамент США

22:38 18 сентября 2020
Последствия взрыва в Бейруте

В пятницу, 18 сентября, Государственный департамент США предупредил власти европейских государств об угрозе новых крупных терактов, которые готовит на их территории «Хезболла». Об этом заявил представитель госдепартамента Натан Сэйлс, выступая на заседании Американского еврейского комитета.

Он подчеркнул, что «Хезболла» представляет собой «прямую и явную угрозу безопасности США». Сэйлс утверждает, что эта организация, базирующаяся в Ливане, хранит в Европе огромное количество боеприпасов, оружия, а также нитрата аммония. Того самого, который в августе стал причиной катастрофического взрыва в порту Бейрута.

Сэйлс занимает пост координатора по борьбе против терроризма в госдепартаменте. Он подчеркнул, что за последнее время «Хезболла» «переправила через Бельгию во Францию, Грецию, Испанию, Италию и Швейцарию значительный объем боеприпасов». «Большие запасы нитрата аммония были обнаружены во Франции, Греции и Италии и частично уничтожены», — заявил Сэйлс.

При этом американские разведслужбы уверены, что «Хезболла» продолжает активно эту переброску взрывчатки и прочих боеприпасов. «Зачем „Хезболла“ создает такие запасы нитрата аммония на европейской земле? Ответ очевиден. Это даст ей возможность провести серьезные теракты в любой момент, как только того пожелают ее хозяева в Тегеране», — сказал Сэйлс. «Хезболла» представляет собой прямую и явную угрозу безопасности не только США. Сегодня эта угроза распространяется и на Европу", — добавил координатор госдепартамента.

Читайте в «ФАКТАХ»: Взорвавшийся в Бейруте нитрат аммония россиянин пытался продать террористам? — расследование Bild

Он подверг критике Евросоюз за то, что с 2013 года Брюссель фактически «просто не работал» в направлении «Хезболлы». Произошло это, по всей видимости, ради достижения ядерной сделки с Ираном, которая была подписана в 2015 году и из которой США в последствии вышли в одностороннем порядке.

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