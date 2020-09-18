Пора договариваться с оппозицией: ООН выдвинула условие Лукашенко

ООН требует от Александра Лукашенко прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, положить конец практике беспричинных арестов, освободить уже задержанных участников уличных акций и начать диалог с оппозицией.

«Тысячи арестов, сотни сообщений о пытках, в том числе в отношении детей, и других формах жестокого обращения, включая сексуальное насилие. Люди в масках средь бела дня похищают граждан. Тех, кто поддерживает оппозицию, могут поместить под стражу на 25 суток, а могут и предъявить обвинения, которые караются длительными тюремными сроками», — возмутилась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

На чрезвычайное заседание Совета ООН по правам человека была вынесена резолюция в связи с ситуацией в Беларуси. За документ проголосовали 23 страны, в том числе Украина. Две делегации (Венесуэла и Эритрея) высказались против, 22 воздержались.

В документе призывают Лукашенко начать диалог с Координационным советом оппозиции и гражданским обществом. Авторы резолюции напоминают Беларуси, что она обязана уважать права человека, а потому недопустимы насилие, издевательства по отношению к протестующим, похищения активистов, произвольные высылки «неугодных» из страны.

Напомним, в Европарламенте заявили, что с 5 ноября 2020 года Александр Лукашенко будет считаться в Европе нелегитимным.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter