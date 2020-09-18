28.03 / 28.23 32.96 / 33.42
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пора договариваться с оппозицией: ООН выдвинула условие Лукашенко

21:44 18 сентября 2020
беларусь

ООН требует от Александра Лукашенко прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, положить конец практике беспричинных арестов, освободить уже задержанных участников уличных акций и начать диалог с оппозицией.

«Тысячи арестов, сотни сообщений о пытках, в том числе в отношении детей, и других формах жестокого обращения, включая сексуальное насилие. Люди в масках средь бела дня похищают граждан. Тех, кто поддерживает оппозицию, могут поместить под стражу на 25 суток, а могут и предъявить обвинения, которые караются длительными тюремными сроками», — возмутилась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

На чрезвычайное заседание Совета ООН по правам человека была вынесена резолюция в связи с ситуацией в Беларуси. За документ проголосовали 23 страны, в том числе Украина. Две делегации (Венесуэла и Эритрея) высказались против, 22 воздержались.

В документе призывают Лукашенко начать диалог с Координационным советом оппозиции и гражданским обществом. Авторы резолюции напоминают Беларуси, что она обязана уважать права человека, а потому недопустимы насилие, издевательства по отношению к протестующим, похищения активистов, произвольные высылки «неугодных» из страны.

Напомним, в Европарламенте заявили, что с 5 ноября 2020 года Александр Лукашенко будет считаться в Европе нелегитимным.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Седокова

Седокова призналась, что вышла замуж (фото)

ермак

Зеленский закончит войну на Донбассе, — Ермак

карасев

В Киеве жестоко расправились с известным активистом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер