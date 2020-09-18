Украинцы получили Шнобелевскую премию за изучение червей

В четверг, 17 сентября, Гарвардский университет объявил лауреатов Ig Nobel Prize 2020 года. 30-я церемония вручения Шнобелевской премии из-за пандемии COVID-19 проходила в этот раз онлайн. В качестве денежного приза победителям вручали банкноту номиналом 10 триллионов долларов… Зимбабве. В уставе Ig Nobel Prize сказано, что ею награждают авторов исследований, которые «заставляют сначала улыбнуться, а потом задуматься».

В области физики лауреатами стали австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий. В Технологическом университете Суинберн в Мельбурне они проводили эксперименты, чтобы понять, что происходит с живым земляным червяком при вибрациях на высоких частотах.

В интервью изданию Guardian Australia Иван и Андрей сказали, что получение Шнобелевской премии стало для них «большим сюрпризом». Несмотря на кажущуюся забавность исследования оно может быть весьма полезным. Ученые полагают, что полученные ими результаты пригодятся нейробиологам в изучении мозговых импульсов или специалистам в области робототехники для имитации движений червя.

По словам Максимова, идея появилась возникла случайно. Однажды он обратил внимание на то, что жидкость при вибрации движется так же, как черви. Тогда он выкопал червей из земли, поместил их на сабвуфер в своем гараже и стал наблюдать.«Я сделал так, чтобы динамик завибрировал, проиграл несколько инструментальных звуковых сигналов. И черви начали двигаться, как вода. Это был чистый момент — „а что, если“. Мы не вдавались в подробности, чтобы решить некий конкретный вопрос или научную проблему», — сказал Иван.

Коронавирус в этом году наложил отпечаток не только на то, как проводилась церемония. В число лауреатов в области медицины попали лидеры сразу нескольких государств, которые «использовали COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики имеют большее практическое влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи». Шнобелевская премия досталась президенту России Владимиру Путину, президенту Беларуси Александру Лукашенко, американскому президенту Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Бразилии Жаиру Болсонару, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову.

Примечательно, что Лукашенко уже дважды лауреат этой сомнительной награды. В 2013 году он получил Шнобелевскую премию мира за «запрет публичных аплодисментов». Тогда разделил ее с минской милицией, которая задержала по обвинению в нарушении этого запрета… однорукого инвалида.

В этом году премию мира заслужили правительства Индии и Пакистана. Они поручили своим дипломатам звонить друг другу в двери по ночам и убегать.

В области менеджмента Шнобелевская премия досталась пятерым наемным убийцам из Китая. Киллеры перепоручали совершение преступления друг другу, в результате чего жертва осталась целой и невредимой.

В области экономики отметили авторов исследования, которые попытались доказать наличие взаимосвязи между неравенством доходов в разных странах мира с количеством поцелуев в рот.

Одним из наиболее курьезных исследований, удостоившихся в этом году Шнобелевской премии, стал эксперимент, проведенный американским антропологом Метином Эреном из штата Огайо. Он изготовил нож из собственного замороженного кала!

Эрен рассказал, что изучал фольклор инуитов и наткнулся на легенду о человеке, которого сородичи решили сурово наказать. У мужчины в разгар зимы отняли все имущество и приставили к нему сторожевого пса, чтобы он никуда не сбежал. Тогда эскимос сходил по большому, подставив руки, дождался, когда кал замерзнет, и изготовил из него нож. Этим оружием он убил пса, сделал из его шкуры другую собаку и на ней скрылся.

Антрополог решил проверить, возможно ли на самом деле изготовить нож таким способом. Эрен и несколько его коллег заморозили фекалии и сделали из них лезвия, которыми попытались разрезать охлажденное мясо. Эксперимент провалился — при контакте с любым другим более теплым материалом ножи моментально превращались в свое исходное состояние. На поверхностях оставались лишь неприятные коричневые следы.

В прошлом году среди лауреатов Шнобелевской премии оказались авторы исследований о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.

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