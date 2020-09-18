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Мир

«Провокация без оснований»: Литва и Польша отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границы

17:32 18 сентября 2020
Граница Литвы

В Литве и Польше прокомментировали решение Лукашенко о закрытии белорусской границы с этими странами и пообещали дать зеркальный ответ.

Как сообщает Интерфакс, Беларусь предупредили, что прекратят пропуск на Запад грузов из этой страны, если произойдет закрытие границы, анонсированное Лукашенко.

«Если будут с их стороны такие шаги, то ответ будет адекватным», — сказал литовский премьер Саулюс Сквернялис. «Из этой страны просто не смогут выехать грузовые автомобили — ни через Литву, ни через Польшу. Это наверняка будет еще одним ударом по экономике, которая и так тяжело больна», — сказал он.

При этом премьер отметил, что пока никаких реальных действий Беларусь не предприняла. «Не думаю, что это будет сделано», — считает он.

В пограничной службе Польше также отметили, что пропуск граждан и транспорта на границе с Беларусью осуществляется в штатном режиме.

«Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип — границы могут быть закрыты с обеих сторон», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Ранее сообщалось, что сейм Литвы признал президентом Беларуси Тихановскую.

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