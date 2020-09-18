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Мир

Лидера протестов в Беларуси Колесникову арестовали до 8 ноября

16:12 18 сентября 2020
Мария Колесникова

В Беларуси до 8 ноября продлили арест члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которую взяли под стражу еще 9 сентября.

Как сообщает РБК-Украина, адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что арест продлили в связи с тем, что Колесниковой предъявили обвинения в захвате власти.

«Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована», — сказала Казак.

Он также сказала, что арест Колесниковой в дальнейшем может быть еще продлен, если это сочтут необходимым.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья арестованной Марии Колесниковой резко ухудшилось — в СИЗО у нее появилась сильная аллергия на пыль.

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