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Кто такой Виталий Молчанов из российского Рыбинска и в каком зверстве подозревается

15:34 18 сентября 2020
молчанов

В России после зверского убийства двух девочек в Рыбинске задержали подозреваемого в страшном преступлении. 41-летнего Виталия Молчанова искали несколько суток, за его поимку была назначена награда в 500 тыс. рублей (более 6 тыс. долларов). Страшная расправа над детьми дала повод вновь поднять вопрос о проблеме педофилов и необходимости их своевременного выявления.

18 сентября подозреваемый в убийстве был обнаружен в Рыбинске. На видео после задержания мужчина признался в убийстве и уточнил, что действовал в состоянии опьянения. «Бутылку выпил где-то до 10 часов… и убил их как бы», — говорит мужчина на видео, которое приводит «Коммерсант».

Жестокое убийство в Рыбинске было совершено 15 сентября. Жертвами стали две девочки — 8-летняя Елена и 13-летняя Яна. Детей нашла мать, когда вернулась с работы, а в зверском преступлении заподозрили отчима.

Следователи установили, что девочки были изнасилованы, изрезаны ножом, а потом убийца расчленил тела жертв.

После преступления вскрылось то, что сожитель матери убитых девочек недавно (в декабре 2019 года) освободился из колонии, где сидел за изнасилование и убийство ребенка.

Напомним, ранее в Якутии жертвой изнасилования стала 13-летняя школьница. В преступлении обвиняется учитель физкультуры. Следствие установило, что преступные действия по отношению к малолетней продолжались почти полгода.

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