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Мир

Организаторов концерта Лукашенко уличили в подлоге

14:11 18 сентября 2020
Лукашенко

Во время концерта на форуме в Минске, где по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко выступили Николай Басков и Филипп Киркоров, песню Стефании Соколовой, отказавшейся от участия в мероприятии, под фонограмму исполнила другая певица.

«Я отказалась петь на концерте. На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал. Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись. Как это возможно! Кто эта девочка?» — пишет Соколова в Instagram и публикует соответствующее видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филипп Киркоров заявлял, что никакой песни в поддержку главы Беларуси Александра Лукашенко не исполнял.

Фото с сайта президента Беларуси.

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