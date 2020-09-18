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Мир

В Великобритания резко выросла цена на собак: СМИ раскрыли причину

13:52 18 сентября 2020
щенки

На фоне пандемии коронавируса жители Великобритании все чаще стали обзаводиться домашними питомцами. Особенно популярны у британцев собаки, цена на которых выросла более чем в два раза.

Собаки сейчас стоят в среднем почти 1900 фунтов стерлингов, а щенков популярных пород предлагают по цене 3000 фунтов стерлингов и даже больше, передает «Европейская правда» со ссылкой на Би-би-си.

Журналисты отмечают, что интерес к домашним животным резко вырос после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, когда британцы вынуждены были в основном сидеть дома.

В это время многие селекционеры подняли цены. Средняя запрашиваемая цена с марта по сентябрь составила 1883 фунтов стерлингов. В этот же период прошлого года средняя цена была в 2 раза меньше.

Благотворительные организации по защите животных считают, что такой бум может обернуться проблемой — когда люди из дистанционного режима вернутся на работу в офисы, они меньше внимания станут уделять домашним животным.

Кроме того, по мнению экспертов, высокие цены на собак могут способствовать ненадлежащему разведению щенков, контрабанде или кражам собак.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии, которая произошла в деревне близ британского города Донкастер, где новорожденного растерзала одна из двух собак, проживавших в доме.

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