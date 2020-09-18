Коллекционера в Гонконге обокрали на баснословную сумму (фото)

В Гонконге воры обокрали квартиру известного филателиста Фу Чунсяо, похитив редчайшие почтовые марки и другие ценности на общую сумму более четырех миллиардов гонконгских долларов (что составляет более 516 миллионов американских долларов). Эта самая крупная кража в гонконгской истории.

Как сообщает издание South China Morning Post, записи камер видеонаблюдения показали, что в квартиру проникли трое мужчин, снявшие с петель установленные перед дверью железные ворота и взломавшие саму деревянную дверь. Судя по всему, они знали, что хозяина нет дома. Фу Чунсяо сейчас находится в материковом Китае, где у него также есть жилье, и не может приехать в Гонконг из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Убитый горем коллекционер рассказал, что в числе пропавшего — редчайшая почтовая марка 1968 года с картой КНР, группой людей с цитатниками Мао Цзэдуна и надписью «Вся страна — красная». В 2018 году одна из таких марок была продана на аукционе за 13,8 миллиона юаней (два миллиона американских долларов) и стала одной из самых дорогих марок в мире.

Добычей воров стал также образец каллиграфии Мао Цзэдуна — поэма длиной два метра. Она оценивается в 258 миллионов долларов. Создатель современного китайского государства, первый председатель КНР с молодых лет считался неплохим поэтом и отличным каллиграфом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что картину голландского художника Франса Халса стоимостью 18 млн долларов украли из музея уже в третий раз.



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