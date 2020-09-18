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Мир

В Мьянме родился двухголовый младенец

12:46 18 сентября 2020
Двухголовый младенец

В одной из больниц столицы Мьянмы, города Нейпьидо, родился ребенок с двумя головами. Это второй ребенок супружеской пары, проживающей в деревне.

Как сообщает издание Myanmar Times, он появился на свет путем кесарева сечения на восьмом месяце беременности — после того, как у 29-летней матери начались осложнения. Новорожденный весил 2,5 килограмма. По словам врачей, ребенок полностью здоров — если не считать лишней головы. У него один набор всех органов, которые функционируют нормально. Директор больницы Ю Тун Тун признал, что впервые увидел двухголового ребенка, хотя ему случалось иметь дело с сиамскими близнецами.

Двухголовые дети — редчайшая из всех возможных форм сиамских близнецов.

В прошлом году, как сообщали «ФАКТЫ», двухголовый мальчик родился в Йемене.

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