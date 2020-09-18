«Координатор революции» в Беларуси NEXTA дал интервью Дудю – «белорусы терпели 26 лет»

Основатель Telegram-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси, Степан Путило в интервью Юрию Дудю рассказал, что такое белорусский дом в Варшаве, кто его финансирует и как небольшая команда обрабатывает огромный массив информации, который получает от своих подписчиков с места событий на родине.

Путило назвал свою организацию посольством Беларуси в изгнании, которое объединяет и координирует протесты, флешмобы, помогает в изучении языка. Организовали его граждане Беларуси, которых существующий режим выгнал из страны после выборов 2010 года, когда Лукашенко уже окончательно стал диктатором.

Степан Путило (псевдоним Степан Светлов) раньше работал на государственном белорусском телеканале. Он организовал Telegram-канал Nexta, который наиболее подробно освещает протесты в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Главный редактор канала Роман Протасевич утверждает, что президент РБ Александр Лукашенко и раньше использовал жесткие силовые методы подавления недовольства белорусов после президентских выборов, но нынешние события по насилию превзошли все, что было до этого.

Вместе с Путило и Протасевичем работают еще несколько человек, которые выехали из страны из-за режима Лукашенко. В пиковые моменты они обрабатывают 200 сообщений в минуту.

Telegram-канал существует за счет донатов (добровольной оплаты в виде материального или финансового вознаграждения в интернете) и рекламы.

Российских пропагандистов Киселева и Соловьева парни считают профессионалами, но вместе с тем одиозными пропагандистами, которые работают на политику Путина за деньги.

При этом свой Telegram-канал Путило и Протасевич не считают пропагандистским.

Сына Лукашенко Николая Степан Путило назвал потенциальным политиком, которого готовили к этому. Но он считает, что белорусы за него не проголосуют из-за фамилии. При этом имидж младшего сына Лукашенко сильно пострадал после того, как тот появился в военной форме с автоматом в руках.

Путило отметил, что Telegram-канала Nexta хочет давать только правдивую информацию. Компромат в отношении Светланы Тихановской он может запостить только в случае, если будет уверен в правдивости информации.

О Марии Колесниковой, которая порвала паспорт и осталась в тюрьме, Путило высказался неоднозначно. По его словам, ранее она стала регистрировать свою организацию «Вместе», которая отвлекала людей от общей повестки оппозиционеров. У него также возникают вопросы, почему когда всех оппозиционеров режим Лукашенко выдавливает из страны, Колесникова могла некоторое время свободно передвигаться в Минске и возглавлять протестные акции. Путило предполагает, что из Колесниковой власти Беларуси могут сделать «народного героя и нового лидера».

Степан Путило утверждает, ссылаясь на надежные источники, в том числе и в КГБ Беларуси, что от власти поступило указание или ликвидировать офис Nexta в Варшаве, или вывезти руководителей Telegram-канала в Беларусь, где ими займутся спецслужбы.

Напомним, белорусские правоохранители возбудили уголовное дело против Степана Путило. Ему вменяют организацию массовых беспорядков, а также обучение или подготовку лиц для участия в них. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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