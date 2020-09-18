Айсберг с находящимися на нем людьми перевернулся в океане (видео)

В стремительно теряющей ледяной покров Арктике сейчас находится большое количество исследователей, деятельность которых не всегда представляет собой «увлекательное приключение» по поиску новых впечатлений.

Справедливость подобных выводов подтверждает инцидент, который приключился в экспедиции знаменитого экстремального путешественника Майка Хорна.

Так, когда два участника экспедиции высадились на айсберг для установки приборов, он неожиданно перевернулся вверх тормашками.

Видео инцидента Хорн опубликован в своем аккаунте в Instagram.

На кадрах видно, как многотонная глыба льда переворачивается в океане вместе с исследователями. Мужчины падают в воду, а на корабле, откуда ведется съемка, кричат люди.

«Не надо было завтракать перед восхождением», — сделал шутливую надпись под роликом Хорн, отметив, что никто из героев видео не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не менее насыщенно проводят свои дни и исследователи в далекой Антарктиде: так, киевлянка Оксана Савенко в интервью нашему изданию рассказала о падении с лодки, стрельбе из арбалета по китам, встречах с пингвинами и других «развлечениях», доступных на украинской полярной станции «Академик Вернадский».

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