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В Крыму погиб известный российский священник

17:58 17 сентября 2020
Александр Шумский

В Крыму в результате несчастного случая погиб известный российский священник Александр Шумский. О трагедии своего духовного отца сообщил скандально известный певец Юрий Лоза.

Лоза пишет в Facebook, что Шумский во время отдыха в Херсонесе сорвался со скалы и разбился.

Как стало известно, вместе с батюшкой с пятиметровой прибрежной скалы у пляжа «Солнечный» сорвался и его семилетний внук.

Мальчик получил травмы и находится в реанимации, передает «Росбалт».

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в оккупированном Крыму — погиб трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова Муса. Мальчика, который пропал, оставшись на несколько минут без присмотра, искали несколько дней, а после долгих поисков тело обнаружили в сточной яме рядом с домом.

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