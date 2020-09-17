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Бывшая модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах (фото)

17:11 17 сентября 2020
Эми Доррис

Бывшая американская модель Эми Доррис обвинила действующего президента США в сексуальных домогательствах. Как рассказала 48-летняя Эми изданию The Guardian, это произошло в сентябре 1997 года. В то время Трамп был женат вторым браком на актрисе и продюсере Марле Мейплз.

По ее Доррис, бизнесмен приставал к ней возле туалета в его VIP-ложе на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, куда были приглашены Эми и ее тогдашний бойфренд Джейсон Бинн. Ей тогда было 24 года, ему — 51. Модель выходила из туалета, когда увидела поджидавшего ее Трампа.

По словам экс-модели, Дональд схватил ее и силой засунул ей в горло язык. При этом он крепко держал ее — так, что она не могла вырваться. И повсюду хватал руками.

«Я чувствовала, будто на мне щупальца, которые я не могу оторвать. Я пыталась убрать его руки, но не могла, так как была недостаточно сильной. Вы можете себе представить присоски осьминога, которые к вам прилипли. Вы в ловушке. Вот как я себя чувствовала», — рассказала Доррис.

«Я вытолкнула его язык зубами. Я толкала его. И думаю, что повредила ему язык», — говорит женщина, которая сейчас проживает во Флориде и воспитывает двух дочерей-близнецов, которым скоро будет 13 лет. Эми говорит, что решила рассказать обо всем ради своих девочек — чтобы они видели, что она не молчит, а поднимает свой голос против того, кто совершил столь неприемлемый поступок. «Я хочу, чтобы они знали, что нельзя позволять кому-то делать с тобой то, чего ты не хочешь», — сказала она.

В распоряжении Эми есть фотографии с матча, на которых она позирует вместе с Трампом. Ее слова также подтверждают несколько человек, которым она рассказала о случившемся сразу после инцидента.

Трамп и Эми с ее бойфрендом на матче

В сексуальных домогательствах Трампа неоднократно обвиняли уже и ранее.

«ФАКТЫ» также писали, что модель Эмили Ратаковски пожаловалась на фотографа, обвинив его в сексуальном насилии.

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