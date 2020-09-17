Тесак перед смертью признался в нескольких убийствах, — Следком России

Российский неонацист Максим Марцинкевич (Тесак), чье тело было найдено в камере СИЗО в Челябинске, незадолго до своей гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает Telegram-канал Baza.

По ее словам, Марцинкевич рассказал, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Петренко отметила, что об этом заключенный говорил в спокойной доверительной беседе со следователем.

«Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», -рассказала Петренко.

Представитель российского Следкома также добавила, что Марцинкевич признался в совершении двойного убийства, о котором не было известно следователям. Он детально описал события и указал место, где были спрятаны трупы. Петренко сообщила, что в указанном месте тела нашли.

Telegram-канал пишет, что речь может идти о двойном убийстве 2007 года в Обнинске под Калугой. Тогда участники одной из нац-группировок жестоко расправились с уроженцем Дагестана и гражданином Таджикистана. Убийства сняли на видео, которое выложили в интернет. Первоначально правоохранительные органы заявляли, что видео — постановка, однако позже в СКР заявили, что запись — подлинная. О задержании убийц следователи отчитывались еще тогда.

Надо отметить, что незадолго до своей смерти Максим Марцинкевич заявлял своим адвокатам, что его под пытками заставляют признаться в неких преступлениях, передает Baza.

Напомним, журналист Аркадий Бабченко рассказал, что в разгар Майдана Тесак приезжал в Киев. Его видели в одном из заведений на Крещатике. По мнению журналиста, Тесак в Украине «был не очень понят со своими идеями и убыл восвояси».

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