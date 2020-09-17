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Мир

Муж и жена одновременно выиграли в лотерею по разным билетам

16:26 17 сентября 2020
Лиз и Ронни

Супруги Лиз и Ронни Куксон, проживающие в британском городе Хайтон в графстве Ланкашир, одновременно выиграли в лотерею — каждый по своему билету.

Как сообщает издание The Mirror, Куксоны приняли участие в розыгрыше призов по почтовому индексу — People’s Postcode Lottery. Каждый из них купил билету. В результате именно их индекс выиграл. Теперь оба получат по 30 тысяч фунтов (примерно 39 тысяч долларов).

Такую же сумму выплатят также их соседу, который также прописан по такому же индексу и принимал участие в розыгрыше. Он не пожелал разглашать свое имя.
Пенсионеры Лиз и Ронни живут вместе 26 лет. У них пятеро детей, десять внуков и правнук. 65-летний мистер и 64-летняя миссис Куксон намерены помочь родным и съездить в американский штат Калифорния, где у них тоже есть родственники. А заодно планируют заехать в Лас-Вегас.

Кроме того, Ронни мечтает также купить дом на колесах и отправиться в путешествие по Шотландии и другим местам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некий британец лишь в последний момент успел заявить свои права на выигрыш в 74 миллиона долларов.

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