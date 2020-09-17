Европарламент потребовал ужесточить санкции против России и "заморозить" строительство "Северного потока-2"
Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении вышедшего из комы Алексея Навального, в которой содержится призыв к созданию эффективного санкционного мезанизма сбора и заморозки европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального.
Как сообщает «Европейская правда», за документ проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, а 72 — воздержались.
Евродепутаты также призвали инициировать международное расследование отравления Навального с привлечением
Напомним, сразу несколько европейских лабораторий подтвердили факт отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок».93
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