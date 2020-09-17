Европарламент потребовал ужесточить санкции против России и "заморозить" строительство "Северного потока-2"

Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении вышедшего из комы Алексея Навального, в которой содержится призыв к созданию эффективного санкционного мезанизма сбора и заморозки европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Как сообщает «Европейская правда», за документ проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, а 72 — воздержались.

Евродепутаты также призвали инициировать международное расследование отравления Навального с привлечением в т. ч. экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также снова заявили о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток-2»

Напомним, сразу несколько европейских лабораторий подтвердили факт отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

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