Застрявшие на белорусской границе хасиды спели гимн Украины (видео)
Паломники-хасиды, которые остаются в нейтральной зоне между белорусской и украинской границами, и несмотря ни на что, не теряют надежды попасть в Умань на празднование Рош Ха-Шана, устроили концерт в лесу.
В украинских национальных костюмах хасиды спели гимн Украины в своей оранжировке.
Видео опубликовал Шимон Бриман, отметив, что это «душераздирающая песенная просьба паломников к президенту Зеленскому».
Напомним, на территории приграничных с Украиной районов Беларуси собралось более 1,5 тысячи евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Из-за этого Киев вынужден был ввести на границе с Беларусью дополнительные ограничения.
Правительство Израиля полностью поддержало решение Украины по закрытию границы для иностранцев, в числе и для хасидов.351
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