27.97 / 28.18 32.83 / 33.28
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Внучки Лукашенко внезапно забрали документы из белорусского лицея

12:35 17 сентября 2020
Александр Лукашенко

После того, как стало известно, что младший сын Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея БГУ, аналогично поступили и внучки президента Беларуси — Анастасия и Дарья.

Как сообщает TUT.BY, эту информацию изданию подтвердила Анастасия, которая в 2019 году, будучи 10-классницей, стала вице-мисс лицея. Ее сестра Дарья поступила в лицей в этом году, выбрав, как и Анастасия, гуманитарные науки.

О причинах ухода из лицея, а также о том, где теперь будут учиться старшие дочки среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия, не известно. По некоторым данным, младший сын Лукашенко Николай уже находится в Москве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко лишил статуса послов белорусских дипломатов, поддержавших протестующих против результатов выборов президента Беларуси.

Фото с сайта президента Беларуси.

430

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Задержание

Под Киевом похитили парня и оставили его привязанным к дереву в лесу: подробности и фото

Никита Джигурда

Никита Джигурда рассказал, кто сидел за рулем вместо Ефремова

Геннадий Кернес

Коронавирус ни при чем: названа причина госпитализации Кернеса в немецкую клинику

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер