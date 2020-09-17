Внучки Лукашенко внезапно забрали документы из белорусского лицея

После того, как стало известно, что младший сын Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея БГУ, аналогично поступили и внучки президента Беларуси — Анастасия и Дарья.

Как сообщает TUT.BY, эту информацию изданию подтвердила Анастасия, которая в 2019 году, будучи 10-классницей, стала вице-мисс лицея. Ее сестра Дарья поступила в лицей в этом году, выбрав, как и Анастасия, гуманитарные науки.

О причинах ухода из лицея, а также о том, где теперь будут учиться старшие дочки среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия, не известно. По некоторым данным, младший сын Лукашенко Николай уже находится в Москве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко лишил статуса послов белорусских дипломатов, поддержавших протестующих против результатов выборов президента Беларуси.

Фото с сайта президента Беларуси.

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