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Мир

Тихановская заявила о подготовке "черного списка" карателей Лукашенко

11:29 17 сентября 2020
Светлана Тихановская

Лидер Координационного совета оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская, которая стала претендентом на получение правозащитной премиии Европарламента, аносировала подготовку т.н. «черного списка» сотрудников силовых структур, причастных к насилию в отношении протестующих.

По ее словам, список имеет рабочее название «Список Тарайковского», ведь первой жертвой милицейского произвола стал Александр Тарайковский.

Кроме того, по словам Тихановской, в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам и издевательствам над задержанными в СИЗО и тюрьмах.

«Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться», — заявила Тихановская.

Напомним, ранее международные правозащитники обвинили Минск в массовых арестах и пытках, заявив о сотнях раненых и тысячах задержанных участниках акций протеста.

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