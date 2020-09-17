Бутылку со следами «Новичка» изъяли из гостиничного номера Навального (видео)

У российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, как бутылка с водой, на которой обнаружили следы отравляющего вещества из серии «Новичок» попала к немецким специалистам.

На его страничке в Instagram опубликовано видео, снятое в бывшем гостиничном номере Навального сразу после того, как стало известно о его отравлении. Видео сняла его съемочная группа, остававшаяся в отеле.

«Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», — говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что спустя две недели после отравления именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка», что впоследствии подтвердили еще несколько лабораторий.

«Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — резюмируют авторы видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Навальный, которого вывели из медикаментозной комы, рассказал, что пока ничего не умеет делать, но целый день смог дышать сам.

Фото — скриншот.

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