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Дантист, вырвавший зуб пациентке, катаясь на гироскутере, получил 12 лет тюрьмы (видео)

9:30 17 сентября 2020
Сет Лукхарт в суде

Дантист Сет Лукхарт, практиковавший в американском штате Аляска, приговорен к 12 годам тюрьмы судом города Анкоридж. Как сообщает издание Anchorage Daily News, стоматологу предъявлялся целый ряд обвинений. В том числе и то, что он подвергал свою находившуюся в этот момент без сознания пациентку опасности. Лукхарт вырывал ей зуб, стоя на гироскутере и раскатывая на нем по кабинету. Суду была предъявлена шокирующая видеозапись.

Кроме того, Лукхарт неоднократно злоупотреблял общим наркозом, применяя его без особой необходимости ради повышения счетов — в результате чего несколько его пациентов едва не скончались прямо в зубоврачебном кресле.

За 2016 год Лукхарт и его ассистентка выставили счета за внутривенный наркоз на общую сумму почти в два миллиона долларов.

Пациенты также жаловались, что стоматолог, пользуясь их бессознательным состоянием, удалял им зубы без их на то разрешения.

Ранее «ФАКТЫ» писали под Львовом недовольный пациент всадил нож в горло стоматолога.

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