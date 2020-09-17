Ситуация выходит из-под контроля: коронавирус поразил уже более 30 миллионов человек в мире

Количество жертв пандемии коронавируса в мире приближается к миллиону, вспышку заболевания по-прежнему не могут взять под контроль.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, добавив, что от пандемии нет панацеи: «Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж тем более в ближайшем будущем… Нам необходимо значительно расширить существующие и найти новые инструменты, которые могут помочь обеспечить жизненно важное лечение для подавления передачи инфекции и спасения жизней. Особенно в течение следующих 12 месяцев».

По словам Антониу Гуттериша, вирус не знает границ, а это значит, что вакцина должна рассматриваться как «глобальное общественное благо» — доступное по цене и доступное для всех. Правда, для этого требуется «качественный скачок в финансировании».

В то же время Генсек ООН отметил, что люди должны быть готовы к вакцинации, обратив внимание на распространение дезинформации, разжигающей «теории заговора» и вызывающей «нерешительность» у людей.

«Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — добавил Генсек ООН.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВОЗ заявляли, что одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса.



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