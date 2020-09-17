Европарламент выдвинул Тихановскую и белорусскую оппозицию на премию, которую получал Сенцов

Пока президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избавиться от дипломатов, сочувствующих участниками протестов в стране, крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — объявила в среду вечером, что выдвигает белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.

«Демократическая оппозиция Белоруссии, представленная Координационным советом и рядом оппозиционных фигур во главе со Светланой Тихановской, будут номинированы Европейской народной партией на премию Сахарова в этом году», — сказано в документе.

Краткий лист номинантов будет утвержден в октябре, а объявление лауреатов и вручение премии должно состояться в ноябре на сессии Европарламента.

9 сентября президент Европейской народной партии Дональд Туск выступил с собственной инициативой, предложив номинировать семью Тихановских на Нобелевскую премию мира, однако эта идея пока осталась только его личной инициативой.

Напомним, что премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». В разные годы на эту премию номинировались члены панк-группы Pussy Riot, бывшая украинская летчица Надежда Савченко, белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий и российский экс-губернатор Борис Немцов. В 2019 году ее лауреатом стал осужденный в РФ за терроризм украинский активист Олег Сенцов.

Как известно, протесты продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда в стране состоялись выборы президента. В первые дни силовики жестко разгоняли демонстрантов с применением светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. От действий силовиков погибли не менее трех протестующих.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение еще одному лидеру оппозиции — члену Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

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