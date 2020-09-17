Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске: погибли четыре человека (видео)

В российском городе Красноярске, который недавно подвергся массированной атаке насекомых зеленого цвета, произошел пожар в частной наркологической клинике, унесший жизни четырех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В частности, по информации спасателей, в 03:46 по местному времени (в 23:46 по Киеву) поступила информация о пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город», расположенной на проспекте Мира в Красноярске.

Произошло возгорание в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров.

Причиной ЧП, по словам спасателей, могла стать неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнём.

«В результате пожара, по предварительным данным СК, пострадали 6 человек, четверо из которых погибло», — сообщили в МЧС.

Всего из помещений клиники спасли 16 человек, еще 12 человек эвакуировали из подъезда жилого дома, в том числе одного ребенка.

На место инцидента направили автобус для обогрева эвакуированных людей.

Сообщается, что Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило дело по факту гибели четырех пациентов наркологической клиники «Чистый город» в центре Красноярска. Ранее сообщалось о еще двух пострадавших, но в сообщении СКР их число не приводится. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Местные СМИ напоминают, что конце 2019 года при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали 13 человек, один из них погиб. СКР тогда возбудил дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в ночь на 13 сентября случился новый масштабный пожар в жилом доме. На этот раз загорелась пятиэтажка по улице Братиславской в Деснянском районе. Ее жильцов пришлось экстренно эвакуировать.

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