Польша потребовала ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения самолета Качиньского

Польские власти решили не ограничиваться только лишь обвинением РФ в крушении президентского борта Ту-154М 10 апреля 2010 года, на котором летел тогдашний президент Польши Лех Качиньский, но и привлечь к ответственности лиц, которые могли быть непосредственно причастны к трагедии.

Так, Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в Районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета. Об этом сообщила в среду поздним вечером пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, передает Польское агентство печати.

«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», — сказала Бялик.

Как информирует польское агентство, ходатайство в суд — это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.

Ранее правительственная комиссия Польши представила фильм, согласно которому на борту Ту-154 якобы произошло два взрыва. При этом в Варшаве считают, что взрывчатые вещества в самолёт заложили во время ремонта в России. СКР опроверг эту информацию.

Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша с самого начала следствия настаивала на том, что причиной крушения стал взрыв.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший заведующий канцелярии экс-премьер-министра Польши Дональда Туска Томаш Арабский приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года за халатность, приведшую к крушению президентского самолета над Смоленском. По мнению Варшавского окружного суда, он позволил организацию полета с президентом на борту по маршруту «Варшава — Смоленск», хотя аэропорт «Смоленск-Северный» в свете международного права не был аэропортом, т. е. не мог принимать самолеты такого статуса.

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