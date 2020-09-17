Клиника "Шарите" вернула "повару Путина" миллион рублей: в чем причина

Берлинская клиника «Шарите», в которой находится после отравления Алексей Навальный, вернула петербургскому бизнесмену и «повару Путина» Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот перечислил «на лечение» оппозиционера.

Об этом пишет «Радио.Свобода».

Издание ссылается на сообщения комбината питания «Конкорд», бенефициаром которого является Пригожин, в котором утверждается, что бизнесмен-пропутинец перечислил миллион 7 сентября, обратно деньги были получены в среду, 16 сентября.

Ранее Пригожин жертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный. Это произошло после того, как оппозиционер, ещё до своего отравления, закрыл юридическое лицо фонда. Навальный заявил, что у него и ФБК нет 88 миллионов рублей, которые одна из компаний Пригожина выиграла в судебном порядке.

Иск Пригожина был связан с расследованием, в котором Фонд борьбы с коррупцией обвинил его бизнес-структуру в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышкой дизентерии среди детей и подростков.

Тем не менее, Навальный вернул миллион Пригожину. Он объяснил это тем, что «тошнит даже от мысли, что на нашем счёте лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины».

После этого Пригожин выкупил судебный долг ФБК у своей компании, чтобы Навальный должен был ему лично. Бизнесмен объяснил это желанием собственноручно «раздеть и разуть» оппозиционера и его соратников.

Близкие Алексея Навального считают Пригожина одним из лиц, возможно причастных к его отравлению.

Напомним, что компании Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За девять лет бизнес-структуры, связанные с «поваром Путина», заключили более пяти тысяч госконтрактов на общую сумму 209 миллиардов рублей. Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге — так называемой «фабрикой троллей», а также с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о том, что две не зависимые друг от друга международные лаборатории — во Франции и Швеции — заявили, что причиной отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального было нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Он также напомнил, что первой факт отравления доказала специальная лаборатория Бундесвера. Данный яд невозможно синтезировать кустарным образом, поэтому все подозрения указывают на причастность к отравлению российских государственных структур и лично хозяина Кремля.

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