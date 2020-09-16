В центре Москвы провели флешмоб в поддержку фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»

Поздравившие 24 августа Украину с Днем независимости пикетами прямо из центра Москвы активисты российской инициативы «Стратегия-18» провели в Москве флешмоб в поддержку фигурантов второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщила участница акции Ольга Вишневецкая на своей странице в Facebook, передает «Крым.Реалии».

«В среду, 16 сентября, В Москве состоялся флешмоб в поддержку «второй бахчисарайской группы». В акции приняли участие мамы узников из движения «Родительская солидарность», — написала она.

Еще одна участница акции, Вера Лаврешина, поздравила семью освободившегося фигуранта дела Эрнеса Аметова.

«Мы рады за освободившегося Эрнеса Аметова и поздравляем его семью с праздником! Как бы там ни было, но система немного осадила назад. Прекрасные женщины Крыма показали, что в смелости и стойкости они не уступают мужчинам. Мы знаем, насколько опасно в Крыму стоять в пикете… Причем пикетировали за свободу узников сегодня все — и дети, и пожилые, и молодые. Мы с вами, восхищаемся вашим мужеством!» — отметила Лаврешина в Facebook.

Напомним, три эксперта правозащитного центра «Мемориал»: член Совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис, сотрудница программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал» Дарья Костромина, а также Руководитель программы противодействия исламскому терроризму в ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев утверждают, что оправдательный приговор Аметову стал первым в российской практике преследования по террористической статье за участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Активист «Крымской солидарности» Эрнес Аметов был арестован 11 октября 2017 года. Его обвиняли по части 2, статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»). Остальным фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» суд вынес приговоры от 13 до 19 лет колонии строгого режима: так, Марлену Асанову назначили 19 лет колонии строгого режима, Мемету Белялову — 18 лет колонии строго режима и полтора года ограничения; Тимуру Ибрагимову — 17 лет колонии строгого режима и полтора года ограничения; Серверу Зекирьяеву — 13 лет колонии строгого режима; Серверу Мустафаев — 14 лет колонии строгого режима и год ограничения; Сейрану Салиеву — 16 лет колонии строгого режима с ограничением в один год; Эдему Смаилову — 13 лет колонии строгого режима с ограничением в один год.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминировало им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами — преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию известный журналист и блогер Айдер Муждабаев объяснил, что в уставе «Хизб ут-Тахрир» черным по белому прописано ненасилие. Запрещено проявлять к кому бы то ни было насилие для достижения каких бы то ни было целей. В итоге оккупанты сажают людей на 17 лет в тюрьму за терроризм, к которому те не причастны.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter