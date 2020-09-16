Лукашенко избавился от дипломатов, поддержавших протестующих

Обрушившийся с критикой в адрес Украины президент Беларуси Алексндр Лукашенко лишил дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Павла Латушко и Игоря Лещеню «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Соответствующие указы глава соседнего государства подписал в среду, 16 сентября, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Еще одним указом Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Напомним, что Павел Латушко — экс-министр культуры и дипломат — был среди тех немногих бывших статусных чиновников, кто открыто поддержал уличные акции. Он в числе первых присоединился к Координационному совету по мирной передаче власти. Латушко работал не только в Минкультуры, но и много лет был послом Беларуси в европейских странах. Потому политик выбирает очень дипломатические формулировки, прогнозируя свою будущую роль в протестах.

Посол Белорусси в Словакии Игорь Лещеня 16 августа Игорь Лещеня выпустил видеообращение, в котором заявил, что солидарен с белорусами, участвующими в протестных акциях. «Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — сказал дипломат. Он отметил, что сотни его «соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21-го века». Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, поддержавшим протесты. Через два дня он подал в отставку. Свое решение Лещеня назвал «логичным шагом», поскольку был назначен действующим президентом и должен проводить определенную им политику.

В свою очередь, Василий Маркович был снят за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», так как не смог обеспечить «надлежащее голосование» граждан Беларуси в Латвии. Во время президентских выборов в Беларуси граждане этой страны могли проголосовать в четырех латвийских городах: в посольстве в Риге, в консульстве в Даугавпилсе, а в Лиепае и Вентспилсе были организованы выездные участки. Согласно официальным данным посольства Республики Беларусь, большинство рижан проголосовали за Тихановскую, а даугавпилчане — за Лукашенко. Общая же картина тоже была «удручающей»: почти 59% отдали голоса за Светлану Тихановскую и 34% — за действующего президента Александра Лукашенко. В Риге за ходом выборов следили независимые наблюдатели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе президента Украины назвали фактическую блокаду украинско-беларусской границы следующими в Умань хасидами следствием «непродуманных» заявлений властей Беларуси, пообещавших паломникам «зеленую границу». Кроме того, в ОП напомнили, что Украина заняла нейтральную позицию в вопросе политического кризиса, который был спровоцирован «сомнительно организованным голосованием» на выборах президента Беларуси 9 августа, однако при этом Киев поддерживает общепризнанные в Европе общедемократические ценности.

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