Лукашенко назвал Украину «форпостом политических провокаций»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране, где проходят акции оппозиции, пытаются реализовать сценарии по уничтожению государства.

Как сообщает БЕЛТА, на встрече с провластным политическим активом Беларуси Лукашенко заявил, что «агрессоры» готовились к нынешней ситуации последние десять лет.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сказал Лукашенко.

При этом он считает, что Украина «стала форпостом политических провокаций».

Лукашенко также назвал семь этапов сценария по уничтожению Беларуси:

Подготовительный. Парламентские выборы. Подготовка к президентским выборам. Президентская кампания. Попытка майданного сценария. Поствыборный протест. Попытка легализации инфраструктуры перемен.

«Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси выдвинули Марии Колесниковой официальное обвинение.

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