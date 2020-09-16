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В России пьяная мать выронила ребенка из коляски во время забегов на трамплин в скейт-парке: шокирующее видео

16:28 16 сентября 2020
Упавшая женщина с коляской

В российском городе Ефремов следователи начали проверку неадекватного поведения женщины, катавшей ребенка в коляске на скейт-площадке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Тульской области.

Подростки засняли на видео пьяную мать, которая вместе с коляской, в которой находился маленький ребенок, дважды пыталась совершить забег на трамплин в скейт-парке. Оба раза женщина падает. Во время одной из попыток, когда летняя коляска опрокидывается, малыш из нее выпадает.

Один из юных «операторов» за кадром выразил надежду, что пьяную даму после этого видео лишат родительских прав.

Подростки позвали взрослых, которые с трудом отобрали у женщины ребенка, получившего телесные повреждения, и вызвали полицию.

Сообщается, что это третий ребенок 38-летней россиянки. Двух старших детей ранее забрали органы опеки.

Шокирующее видео было опубликовано как в российских, так и в западных СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России бывшая королева красоты напала с ножом на продавщицу в супермаркете.


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