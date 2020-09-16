Знаменитый американский художник хочет выкупить у России тело Ленина за миллиард долларов

Художник из США Дэвид Датуна собирается выкупить тело Владимира Ленина и положить его в копию мавзолея, которую он хочет построить в Вашингтоне. Ранее под Одессой придумали оригинальный способ «спасения» памятника Ленина.

Как информируют росСМИ, о планах художника сообщила его пресс-служба. Дэвид Датуна — один из самых дорогих художников в мире, написавший, в частности, портрет «Путин — Мона Лиза».

«Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — говорится в сообщении пресс-службы.

На выкуп тела Ленина и строительство копии мавзолея, Датуна планирует собрать более 1 млрд долларов. Первый взнос в 1 млн долларов он готов сделать сам.

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — сказал Датуна.

Ранее сообщалось, что в РФ из Ленина сделали панка.

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