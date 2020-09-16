27.98 / 28.19 32.98 / 33.40
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Знаменитый американский художник хочет выкупить у России тело Ленина за миллиард долларов

16:27 16 сентября 2020
Мавзолей

Художник из США Дэвид Датуна собирается выкупить тело Владимира Ленина и положить его в копию мавзолея, которую он хочет построить в Вашингтоне. Ранее под Одессой придумали оригинальный способ «спасения» памятника Ленина.

Как информируют росСМИ, о планах художника сообщила его пресс-служба. Дэвид Датуна — один из самых дорогих художников в мире, написавший, в частности, портрет «Путин — Мона Лиза».

«Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — говорится в сообщении пресс-службы.

На выкуп тела Ленина и строительство копии мавзолея, Датуна планирует собрать более 1 млрд долларов. Первый взнос в 1 млн долларов он готов сделать сам.

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — сказал Датуна.

Ранее сообщалось, что в РФ из Ленина сделали панка.

235

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Олег Басилайшвили

СМИ сообщили о суициде известного харьковского педиатра

Абигайль с Илоном

Новорожденного растерзала собака хозяев – родители ребенка арестованы (фото)

Удостоверение

В водительских удостоверениях украинцев будут указывать согласие на донорство в случае смерти

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер