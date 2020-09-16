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10 000 уток выпустили в поле и сняли впечатляющее видео

15:08 16 сентября 2020
Утки

В Таиланде после сбора урожая риса на ферме в провинции Накхонпатхом из загона выпустили 10 тысяч уток — записано впечатляющее видео того, как птицы устремились к затопленным полям, в поисках улиток, прячущихся в стерне. Ранее в Техасе полицейским пришлось заменить маму для потерявшихся утят.

На YouTube-канале Global News опубликовано видео с дронов, на котором запечатлено, как птицы зигзагообразно пересекают просторы, направляясь к рисовым полям, богатым подходящей для них пищей. Отмечается, что это традиционный для тайцев способ выращивания уток в районах, богатых рисом.

В результате птицы уничтожают сельскохозяйственных вредителей. Также сокращаются расходы на кормление уток.

Ранее сообщалось, что полиция помогла утятам перейти Одесскую трассу.

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