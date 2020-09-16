Новорожденного растерзала собака хозяев – родители ребенка арестованы (фото)

В деревне близ британского города Донкастер произошла трагедия. Мальчика по имени Илон, которому было всего 12 дней от роду, растерзала одна из двух собак, проживавших в доме. Сосед семейства говорит, что пушистая собака смешанной породы выглядела безобидной. Тем не менее с ней едва смогли справиться трое полицейских, прибывших по вызову. Пес, которого они пытались затащить в фургон, выволок всех их троих на дорогу.

Как сообщает Daily Mail, новорожденного доставили в больницу с ужасными травмами. Но спасти ребенка не удалось.

Родители малыша, 27-летняя Абигайль Эллис и ее 35-летний жених Стивен Джейнер, арестованы. Их подозревают в убийстве по неосторожности. Друзья пары говорят, что это не что иное, как трагическая случайность. И что Абигайль была прекрасной, любящей матерью. Помимо Илона у нее было еще трое детей от предыдущего гражданского мужа, который умер от заражения крови полтора года назад.

В доме проживали две собаки

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Тернопольщине ротвейлеры едва не растерзали ребенка.



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