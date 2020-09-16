28.00 / 28.21 32.99 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Новорожденного растерзала собака хозяев – родители ребенка арестованы (фото)

14:22 16 сентября 2020
Абигайль с Илоном

В деревне близ британского города Донкастер произошла трагедия. Мальчика по имени Илон, которому было всего 12 дней от роду, растерзала одна из двух собак, проживавших в доме. Сосед семейства говорит, что пушистая собака смешанной породы выглядела безобидной. Тем не менее с ней едва смогли справиться трое полицейских, прибывших по вызову. Пес, которого они пытались затащить в фургон, выволок всех их троих на дорогу.

Как сообщает Daily Mail, новорожденного доставили в больницу с ужасными травмами. Но спасти ребенка не удалось.

Родители малыша, 27-летняя Абигайль Эллис и ее 35-летний жених Стивен Джейнер, арестованы. Их подозревают в убийстве по неосторожности. Друзья пары говорят, что это не что иное, как трагическая случайность. И что Абигайль была прекрасной, любящей матерью. Помимо Илона у нее было еще трое детей от предыдущего гражданского мужа, который умер от заражения крови полтора года назад.

В доме проживали две собаки

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Тернопольщине ротвейлеры едва не растерзали ребенка.

114

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Абигайль с Илоном

Новорожденного растерзала собака хозяев – родители ребенка арестованы (фото)

полина ололо

Экс-жена рэпера Сереги выдвинула ему серьезные обвинения (видео)

Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер