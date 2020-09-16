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Мир

Опубликована предсмертная записка Тесака

13:19 16 сентября 2020
Ручка и блокнот

В сети опубликовали предсмертную записку, которую нашли рядом с телом российского видеоблогера Максима Марцинкевича (Тесака), обнаруженным в камере СИЗО Челябинска (Россия).

В записке, выложенной в сеть в Telegram ресурса «Readovka» говорится, что Тесак не хочет неприятностей для администрации СИЗО и просит передать книгу его жене, а остальные вещи — утилизировать.

Публикует ее и блогер Илья Варламов, сопроводив комментарием: «Предположительно предсмертная записка Тесака».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Подмосковье, в поселке Усово нашли тело российского миллиардера Дмитрия Босова, его смерть квалифицировали как самоубийство.

Фото Pexels с сайта Pixabay.

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