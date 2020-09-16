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Мир

Джо Байден включил Despacito и нарвался на критику (видео)

13:15 16 сентября 2020
байден

Кандидат в президенты США Джо Байден попал в неловкую ситуацию на встрече с избирателями. В Киссимми (штат Флорида) политик пытался завоевать сердца местных латиноамериканцев, но то, что поначалу казалось удачным экспромтом, публика встретила прохладно.

Когда Байдена пригласили выступить, он вышел к трибуне, но потом полез в карман за телефоном. «Мне нужно вам сказать только одно…», — начал он и неожиданно включил известную песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси и стал покачиваться в такт. Видео приводит Washington Examiner.

Позднее, чтобы сгладить неловкость, Байден объяснил, что просто хотел еще раз напомнить о талантливых исполнителях. «Я вам скажу: если бы у меня были таланты, как у тех ребят, меня бы выбрали президентом без подсчета голосов», - заявил он.

Те, кто следил за предвыборным мероприятием, экспромт от Байдена не оценили. Политические оппоненты тем более не упустили возможность высмеять эту ситуацию.

 «Это о чем вообще?» - недоумевает президент США Дональд Трамп

  

«Интересно, понимает ли Джо Байден, что "Despacito" означает «медленно»? Подходит Медленному Джо», - иронизирует советник кампании Трампа Мерседес Шлапп.

  

«Смешно. Ну вот кто посоветовал Джо Байдену сделать это», - удивлена Савана Эрнандес.

  

А в соцсетях обнаружили, что на видео гармонично накладывается практически любая музыка, и уже придумали пародию. 

Напомним, ранее известный блогер оценил, насколько для Украины Байден будет лучше, чем Трамп.

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