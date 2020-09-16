В РФ покончил с собой известный неонацист по прозвищу Тесак — СМИ

В России, где ранее сообщили о самоубийстве бизнесмена из списка Forbes Дмитрия Босова, в камере СИЗО Челябинска был найден мертвым шоумен правого неонацистского толка, видеоблогер Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак.

По данным «Базы», тело Марцинкевича было найдено в камере СИЗО, куда его поместили перед пересылкой в Москву. По одной из версий, Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком.

Сообщается, что Тесак оставил предсмертную записку, в которой написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, а также попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами: «Простите меня».

В то же время другой российский шоумен Стас Барецкий, подтвердивший смерть Тесака радиостанции «Говорит Москва», заявил, что Марцинкевич не мог покончить с собой: «Там мутная история, мы это сейчас выясняем. Он волевой человек, вряд ли бы он сам на это пошел. Скорее всего, это подстроили — он достаточно неуживчивый парень, хотя в душе справедливый. Мы все в шоке».

А по данным «Мэш», Максим Марцинкевич, которого незадолго до смерти перевели в одиночную камеру, повесился: «Как он пронес в изолятор лезвие и шнурок, на котором позже повесился, неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется, следователи смотрят кадры с коридоров изолятора».

Марцинкевич — сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве. Один из проектов движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была заявлена борьба с педофилами и пропаганда идей национал-социализма среди молодежи. В 2014 году, после ареста Тесака, движение объявило о самороспуске.

В отношении Максима Марцинкевича трижды возбуждались уголовные дела. В 2014 году за публикацию скандальных видеороликов его приговорили к пяти годам колонии строгого режима, однако позже срок скостили. В 2016 году, так и не выйдя на свободу, Марцинкевич получил новые обвинения, а в 2017 году — приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов.

Также Тесак был причастен к созданию «Формат 18», объединивших скинхедов. Ее участники, в частности, нападали на гастарбайтеров — выходцев из республик Кавказа, а также на бомжей, избивали их и размещали видео в интернете. В сентябре 2010 года организация «Формат 18» была запрещена судом за экстремизм

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму нашли мертвым московского чиновника — замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, которого ранее объявили в розыск как без вести пропавшего.

Фото Lynn Greyling с сайта Pixabay.

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