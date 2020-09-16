28.00 / 28.21 32.97 / 33.42
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Королеву Елизавету II лишат статуса главы одного из государств

11:21 16 сентября 2020
Королева Елизавета

Власти Барбадоса приняли решение окончательно распрощаться с колониальным прошлым страны и лишить британскую королеву Елизавету II (служащие которой недавно провели акцию протеста против увольнений и сокращения пенсий) статуса главы государства.

Миа Моттли, премьер министр державы, расположенной на острове Барбадос в Карибском море, заявила, что «барбадосцы хотят видеть главой государства барбадосца».

Как сообщает издание Metro, с ноября 2021 года Барбадос обретет полный суверенитет и официально станет республикой.

Барбадос обрел независимость в 1966 году. Однако Елизавета все еще остается конституционным монархом Барбадоса. Ее представляет генерал-губернатор.

Предыдущей страной, которая вышла из-под власти британской королевы, был Маврикий, осуществивший это в 1992 году. В настоящее время Ее Величество остается монархом в 16 странах, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель проболталась о том, как шутила королева Елизавета II на свадьбе своей внучки.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
пенсионер

Пенсионер в отчаянии от одиночества сделал плакат – эффект его потряс

Алла Мазур

Алла Мазур после онкологии предстала в новом образе

Медсестра

Пьяные россиянки швырнули тапку в лицо медсестре турецкого отеля после просьбы надеть маски (видео)

тарзан

«Выглядит смешно»: Тарзан позабавил зрителей признанием в измене

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер