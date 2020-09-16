Королеву Елизавету II лишат статуса главы одного из государств

Власти Барбадоса приняли решение окончательно распрощаться с колониальным прошлым страны и лишить британскую королеву Елизавету II (служащие которой недавно провели акцию протеста против увольнений и сокращения пенсий) статуса главы государства.

Миа Моттли, премьер министр державы, расположенной на острове Барбадос в Карибском море, заявила, что «барбадосцы хотят видеть главой государства барбадосца».

Как сообщает издание Metro, с ноября 2021 года Барбадос обретет полный суверенитет и официально станет республикой.

Барбадос обрел независимость в 1966 году. Однако Елизавета все еще остается конституционным монархом Барбадоса. Ее представляет генерал-губернатор.

Предыдущей страной, которая вышла из-под власти британской королевы, был Маврикий, осуществивший это в 1992 году. В настоящее время Ее Величество остается монархом в 16 странах, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель проболталась о том, как шутила королева Елизавета II на свадьбе своей внучки.

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