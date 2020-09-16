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Мир

Пьяные россиянки швырнули тапку в лицо медсестре турецкого отеля после просьбы надеть маски (видео)

10:48 16 сентября 2020
Медсестра

В пятизвездочном отеле города Кемер в турецкой провинции Анталия три российских туристки учинили дебош на второй день своего пребывания на курорте. Как сообщает издание Hurriyet, женщины отправились в кабинет врача: одна из них, 32-летняя Татьяна, жаловалась на боль в ноге и требовала осмотра. Медсестра Измире Озтюрк попросила туристок надеть маски перед приемом. Однако те начали скандалить. В конце концов Татьяна сняла с ноги тапку и швырнула 25-летней медсестре в лицо, угодив в глаз. На востоке бросить обувь человеку в лицо считается очень серьезным оскорблением.

Измире закричала. В дело вмешался врач, который вызвал полицию. Россиянок, которые были нетрезвыми, увезли в полицейский участок. Пострадавшая написала заявление на обидчиц. Что им грозит, пока что неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Франции пассажиры автобуса отказались надеть маски и до смерти избили водителя.

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