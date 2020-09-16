Вакцина не покончит с пандемией: в ВОЗ дали неутешительный прогноз

В пятницу, 18 сентября, в Израиле с 14:00 по киевскому времени вступает в действие новый локдаун, призванный остановить дальнейшее распространение коронавируса. На три недели будут закрыты все школы и детские сады, рестораны и кафе, развлекательные центры и кинотеатры, торговые центры. Работать разрешено только продуктовым магазинам, аптекам и медицинским учреждениям. Граждане смогут отдаляться от своих домов не более чем на 500 метров. Запретят собрания более 20 человек на улице и более 10 человек в закрытых помещениях.

За столь жесткие меры проголосовало большинство членов правительства Израиля. Дискуссия была жаркой и продолжалась семь часов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что руководители клиник «подняли красные флаги», и это стало главной причиной введения локдауна. Израиль стал первой страной в мире, решившейся на повторный жесткий карантин в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Напомним, эти меры практически повсеместно действовали весной. Однако с приходом лета страны одна за другой стали отказываться от локдауна. Этому способствовало снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, наблюдавшееся в мае и июне.

Первая половина сентября ознаменовалась рекордными показателями роста числа инфицированных в большинстве стран мира. За сутки выявляется до 300 тысяч новых зараженных. В воскресенье, 13 сентября, был зафиксирован новый антирекорд — 308 тысяч инфицированных за 24 часа.

В среду, 16 сентября, общее число инфицированных коронавирусом в мире вплотную подобралось к отметке в 30 миллионов человек. Скончались за время пандемии 940 тысяч больных. Выздоровели 21,5 миллиона пациентов. Уровень смертности составляет 4%.

Лидером по ежедневному приросту инфицированных уже несколько дней остается Индия — почти 100 тысяч человек за сутки! Всего в Индии выявлено уже более 5 миллионов случаев заражения (второе место в мире). Скончались 82 тысячи больных.

Первое место по общему числу инфицированных сохраняют за собой США — почти 6,8 миллиона человек. Скончались более 200 тысяч больных, и это самый высокий показатель в мире.

На третьем месте находится Бразилия — почти 4,4 миллиона инфицированных, более 133 тысяч смертей.

В России количество случаев заражения коронавирусом приближается к отметке 1,1 миллиона.

Общее число зараженных в Израиле с начала пандемии по состоянию на 16 сентября составило 166 тысяч 794 человека. Скончались 1 147 больных. Активными остаются почти 43 тысячи случаев, причем в критическом состоянии находятся 535 пациентов.

Израиль занимает 24-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Украина находится на 25-м месте. В нашей стране по состоянию на 16 сентября была выявлено 162 тысячи 660 зараженных. Но мы превосходим Израиль по суточному приросту (2 958 случаев), и по числу умерших (3 340 смертей). В Украине активными остаются 87 тысяч случаев. В критическом состоянии находятся 177 пациентов.

Еще в конце августа лидеры большинства стран Европы заявляли о том, что не собираются использовать жесткий карантин повторно. Однако теперь настроения изменились.

Канцлер Австрии Себастьян Курц 13 сентября заявил: «То, что мы сейчас переживаем, является началом второй волны». Он предупредил своих сограждан, и особенно жителей Вены, где выявляют более половины новых заболевших в стране, что осень и зима будут трудными. Австрийский лидер призвал население «с той же дисциплиной и с тем же взаимным уважением, что и весной», сокращать социальные контакты, сохранять дистанцию, носить маски. В Австрии они с 14 сентября обязательны во всех магазинах, а не только в супермаркетах, а также в общественных зданиях и школах за пределами классов.

Жесткие ограничения вынуждены вводить Испания, Португалия, Чехия, Великобритания. Принимаемые властями этих стран меры нельзя считать полноценным локдауном, тем не менее вступающие в силу правила значительно строже тех, что действовали большую часть лета. «Летнее расслабление закончилось. С приходом осени нужно максимально ограничить социальные контакты…» — призывают французские вирусологи.

«Люди не хотят сейчас слышать подобные плохие новости, и я это понимаю. Но в октябре и ноябре мы увидим рост смертности», — такой неутешительный прогноз дал 14 сентября директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бельгийский врач и специалист в области охраны общественного здоровья Ханс Анри Клуге. Он призвал европейцев не возлагать слишком большие надежды на вакцины от коронавируса. «Я только и слышу: „Вакцина покончит с пандемией“. Конечно же нет!» — подчеркнул он. Клуге, опираясь на имеющиеся сегодня данные, считает, что вакцины одним группам населения будут помогать, а другим нет. «Если нам придется еще заказывать разные препараты, это станет логистическим кошмаром!» — сказал бельгийский эксперт.

Тем не менее сразу в нескольких странах разработчики вакцин против коронавируса активно проводят третий, самый важный этап испытаний. Есть надежда, что первые вакцины, проверенные в строгом соответствии с международными нормами, появятся уже в конце нынешнего года. Речь сейчас не идет о российской вакцине «Спутник V», которая уже начала поступать в регионы РФ. Этому препарату по-прежнему не доверяют большинство специалистов.

Обнадеживающие известия пришли между тем из США. Ученым из Университета Калифорнии в Сан-Франциско удалось создать белковую молекулу, которая способна эффективно обезвреживать новый коронавирус. Это альтернативный метод борьбы с COVID-19, который может оказаться весьма эффективным.

Известно, что в клетки человека коронавирус проникает за счет шипов, расположенных на его поверхности. Задача ученых заключалась в том, чтобы подобрать вещество, молекулы которого будут подходить к шипам вирусной короны, как ножны к кинжалу. Такая молекула как бы насаживается на шип сверху, изменяя его форму. Оказавшись в «ножнах», вирус теряет способность заражать клетки и размножаться.

Магистрант калифорнийского университета Майкл Шуф создал ее, применив нанотехнологии. Проведенные им эксперименты показали, что три нанотела, соединенные вместе, прекрасно нейтрализуют вирус, плотно оборачиваюсь вокруг шипа его короны.

Следующая задача — создать аэрозоль, содержащий белковые молекулы, полученные Шуфом. Такой препарат можно будет эффективно использовать как для лечения, так и для профилактики COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Зеленский поручил наладить в Украине выпуск отечественной вакцины.

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