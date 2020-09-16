Ёсихидэ Суга утвержден премьером Японии

В среду, 16 сентября, Ёсихидэ Суга, как и ожидалось, стал новым премьером Японии — до этого его избрали новым лидером Либерально-демократической партии.

Как передает «Kyodonews», новый премьер-министр пообещал продолжить политику бывшего главы правительства Синдзо Абэ. Издание отмечает, что 71-летний сын фермера, который в отличие от Абэ и многих других законодателей в Японии не является потомком политической династии, намекнул на возможность дополнительных шагов для поддержки экономики.

Этим же утром ушел в отставку и кабинет господина Абэ. Издание не исключает, что в правительстве господина Суги могут появиться чиновники, работавшие с его предшественником.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Синдзо Абэ подал в отставку по состоянию здоровья — долгие годы он борется с хроническим язвенным колитом.

На фото Синдзо Абе, фотография с официального сайта премьер-министра Японии.



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