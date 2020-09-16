Мужчина обнаружил пропавший телефон с неожиданными селфи

Обезьянам не впервой обращаться с гаджетами — очередной курьезный случай произошел в Малайзии, где местный житель обнаружил пропажу мобильного телефона.

Об этой удивительной истории молодой человек рассказал в социальных сетях, отметив, что он обыскал весь дом, но нашел лишь чехол от гаджета, лежавший под кроватью. Через некоторое время пропавший телефон удалось найти недалеко от дома в джунглях. Оказалось, что воришка перед тем, как выронить телефон, устроил фотосессию…

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0×54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индии обезьяна, которую хозяин приучил к алкоголю, нападала на людей, поскольку была лишена доступа к спиртному. Дело в том, что мужчина умер, а животное оказалось на улице. Обезьяну изловили и отправили в клетку до конца жизни. От лап агрессивного животного пострадало около 250 человек, некоторым из которых понадобились пластические операции.

Фото со странички интернет-пользователя с ником [email protected] в Twitter.

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