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Мир

Мужчина обнаружил пропавший телефон с неожиданными селфи

9:24 16 сентября 2020
Обезъяна украла телефон у малазийца

Обезьянам не впервой обращаться с гаджетами — очередной курьезный случай произошел в Малайзии, где местный житель обнаружил пропажу мобильного телефона.

Об этой удивительной истории молодой человек рассказал в социальных сетях, отметив, что он обыскал весь дом, но нашел лишь чехол от гаджета, лежавший под кроватью. Через некоторое время пропавший телефон удалось найти недалеко от дома в джунглях. Оказалось, что воришка перед тем, как выронить телефон, устроил фотосессию…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индии обезьяна, которую хозяин приучил к алкоголю, нападала на людей, поскольку была лишена доступа к спиртному. Дело в том, что мужчина умер, а животное оказалось на улице. Обезьяну изловили и отправили в клетку до конца жизни. От лап агрессивного животного пострадало около 250 человек, некоторым из которых понадобились пластические операции.

Фото со странички интернет-пользователя с ником [email protected] в Twitter.

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