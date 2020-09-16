Нужны более радикальные шаги: оппозиция Беларуси готовит санкционный "список Колесниковой"

Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой, здоровье которой значительно ухудшилось за последние дни в СИЗО.

Об этом в интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.

«Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия … будут осуществлены», — заявила Светлана Тихановская.

Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой «конечно, появится».

Также в интервью Тихановская заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Белоруси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти. Кроме того, она отметила, что выданные Россией кредитные средства белорусские власти тратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.

Вместе с тем Светлана Тихановская не верит в реализацию сценария военной агрессии России против Беларуси.

Напомним, что Закон Магнитского (также акт Магнитского) —принятый в декабре 2012 года в США закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван по имени скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского. Соответственно, «список Магнитского» — список лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в статье для американского издания The Washington Post Светлана Тихановская написала, что отказ действующего главы государства Александра Лукашенко от власти неизбежен и является исключительно вопросом времени. Также в материале Тихановская подтвердила, что по-прежнему не признает объявленные ЦИК Беларуси официальные результаты голосования на президентских выборах в стране, состоявшихся 9 августа.

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