Достаточно мнения одного эксперта: в РФ предлагают блокировать сайты без разрешения суда

В превращенной в «цифровой концлагерь» России власти намерены еще больше ужесточить регулировать действия пользователей в Сети.

В частности, в Государственную думу внесен законопроект, авторы которого предлагают разрешить силовикам блокировать «экстремистские» интернет-ресурсы без обращения в суд.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Издание отмечает, что в случае принятия закона правоохранителям будет достаточно вывода одного эксперта для принятия решения о целесообразности блокирования ресурса.

Среди авторов инициативы является член правящей партии «Единая Россия». Они утверждают, что существующие порядок блокировки занимает много времени. В то время нарушители закона могут «безнаказанно заниматься незаконной деятельностью».

Сейчас остановить работу сайта возможно только по решению суда. Экстремистские сайты включаются Роскомнадзор в Единый реестр запрещенной информации после обнаружения в них соответствующих признаков.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о «суверенном Рунете». Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на запреты для собственных граждан, власти России вовсю пытаются использовать Интернет для собственной шпионской деятельности: эту страну неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что русские хакеры похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина — в итоге это оказалось ложью. Как известно, сенаторы от Демократической партии США обратились в августе к министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести новые санкции против России. В качестве предлога сенаторы назвали возможное желание России вмешаться в президентские выборы в США.

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter