Смертельное ДТП со школьным автобусом в Новой Зеландии: погибла женщина-водитель, пострадали 40 детей

В Новой Зеландии, где в конце августа был вынесен приговор австралийцу, совершившему террористические акты в мечетях Крайстчерча, произошло ДТП, в котором пострадали по меньшей мере 40 человек: в районе населенного пункта Банниторп на Северном острове столкнулись школьный автобус и поезд.

Об этом сообщило местное издание Stuff.

По его данным, женщина-водитель автобуса погибла в аварии, а ехавшие в школу дети получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Шесть человек госпитализированы. Причина случившегося пока не известна.

Уточняется, что некоторых детей пришлось вытаскивать из обломков через окно автобуса.

На месте происшествия находились четыре машины скорой помощи и отряд быстрого реагирования.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП на Херсонщине: из-за разорванного колеса водителя фуры выбросило из кабины.

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