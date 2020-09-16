27.96 / 28.16 32.93 / 33.41
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Смертельное ДТП со школьным автобусом в Новой Зеландии: погибла женщина-водитель, пострадали 40 детей

2:35 16 сентября 2020
ДТП в Новой Зеландии

В Новой Зеландии, где в конце августа был вынесен приговор австралийцу, совершившему террористические акты в мечетях Крайстчерча, произошло ДТП, в котором пострадали по меньшей мере 40 человек: в районе населенного пункта Банниторп на Северном острове столкнулись школьный автобус и поезд.

Об этом сообщило местное издание Stuff.

По его данным, женщина-водитель автобуса погибла в аварии, а ехавшие в школу дети получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Шесть человек госпитализированы. Причина случившегося пока не известна.

Уточняется, что некоторых детей пришлось вытаскивать из обломков через окно автобуса.

На месте происшествия находились четыре машины скорой помощи и отряд быстрого реагирования.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП на Херсонщине: из-за разорванного колеса водителя фуры выбросило из кабины.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
В помещениях золотых ворот предлагают создать музей истории оборонительных сооружений киевской руси и экспонировать образцы древнего оружия и костюмов воинов

В помещениях Золотых ворот предлагают создать музей истории оборонительных сооружений Киевской Руси и экспонировать образцы древнего оружия и костюмов воинов

Коболев Андрей

Счет идет на миллиарды: в "Нафтогазе" рассказали, сколько намерены получить от РФ за транзит газа

Владимир Зеленский

Зеленский прокомментировал стрельбу под Харьковом, вспомнив "лихие 90-е"

Наталия Орлянская

Наталия Орлянская: «Возможно, у меня еще случатся Новый год, и весна, и даже, чем черт не шутит, лето» (часть 27)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер