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Мир

Пытались на лодке переплыть Средиземное море: капитан-украинец спас жизнь 27 беженцам из Ливии

1:29 16 сентября 2020
Капитан танкера

Из охваченной войной Ливии продолжается исход беженцев, которые пытаются найти убежище в Италии и других странах Евросоюза.

Очень часто жизнь добровольных изгнанников подвергается опасности, которую для них представляют своенравные морские волны.

Одну из подобных групп мигрантов встретил месяц назад датский танкер Maersk Etienne, капитаном которого является украинец Владимир Ерошкин. Группа из 27 мигрантов пыталась на деревянной лодке переплыть Средиземное море, передает BBC news Україна.

Сначала танкер пытался защитить лодку от волн и ветра, но потом было принято решение забрал на беженцев на борт.

Сложность подобной спасательной операции — в том, что судно не приспособлено для размещения на нем людей; на танкере нет медиков, запасов еды и условий для пассажиров.

Тем не менее, ливийцы месяц провели на Maersk Etienne, так как ни одна страна Европейского союза не соглашалась их принять.

Наконец, после нескольких недель странствий беженцев забрало судно Mare Jonio, которое высадило их на Сицилии.

«Капитан и команда Maersk Etienne с честью выполнили свой долг на море, мы гордимся их усилиями и высоко ценим их», — заявили в Maersk Tanker.

Также в сюжете ВВС сказано, что капитан Ерошкин со своей командой в 2016 году спас в Средиземном море более 350 мигрантов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что многие страны систематически отказывают принимать у себя судна африканским беженцами, и тогда судьба детей и беременных женщин буквально подвисает на волоске.

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